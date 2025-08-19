Деси Стоянова: Можеш да изядеш слона само на малки хапки

снимка Инстаграм/Деси Стоянова

редактор Веселин Златков

Бившата звезда на bTV Десислава Стоянова направи цяла поредица от постове в Инстаграм, в които споделя своите мисли и изводите, до които е стигнала в живота си. Публикациите ѝ имат характер на кряатки поучения и се радват на голяма популярност от последователите ѝ. Те вече са три и са придружени с чудесните снимка на фотографа Добромир Иванов и дългогодишен оператор в bTV.

„Можеш да изядеш слона само на малки хапки. Важна е следващата крачка, стига тя да е крачка в правилната посока. Ако прекаляваш с мисли за това какво е било или терзания какво ще бъде, се саботираш. Ако през цялото време гледаш само крайната точка, която в началото винаги изглежда невъзможно далеч, е много лесно да се обезкуражиш, да ти се стори непостижима”, пише Деси Стоянова. Тя не пропуска да се позове и на богатия си опит, натрупан в телевизията.

“Не помня кой маратонец от многото, които са ни гостували през годините в „Преди обед“ на въпроса: „Как успяваш да продължиш напред, когато вече всяка клетка в тялото ти крещи „Стига, спри!“ отговори: „Мислиш само за следващата крачка.“ Така, че „мисли само за следващата крачка“, съветва Стоянова.

Дали това ще е последното от посланията ѝ или поредицата от малки, но точни прозрения ще продължи, тепърва ще разберем. Те обаче определено се харесват на аудиторията в социалната мрежа.

