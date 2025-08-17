Деси Стоянова: Потискаха ме

Кадър Инстаграм

Бившата водеща на "Преди обед" Деси Стоянова призна, че скоро ще отбележи кръгъл рожден ден и сподели откровена изповед с феновете си. В емоционален пост тя призна, че дълги години е оставяла авторитети и хора, на които е вярвала, да я потискат, а старото ѝ "аз" често е търсело проблема единствено в себе си, предаде България днес

"Първо - да вярвам малко повече в себе си", пише Деси и допълва, че с времето е осъзнала токсичността, прикривана под маската на доброжелателност. Днес обаче тя вече е сигурна колко е важно човек да познава стойността си и да стои уверено зад себе си.

Телевизионната дама сподели, че гледа напред по-уверена от всякога. Нейният 50-годишен юбилей е на 20 август.

Ето какво пише:

Годишнините, особено кръглите (а на мен ми предстои такава), са повод за малко повече замисляне. Докато се реех в мислите си стигнах до въпрос, който съм задавала по подобни поводи на други. Ако хипотетично имаше възможност, какво би имало смисъл да кажа на по-младото си „аз“? (не че щеше да ме послуша, но…)



Сведох ги до 3️⃣



Първо. Да вярвам малко повече в себе си (без грам самозабравяне, разбира се).



В годините не съм си вярвала достатъчно. Оставяла съм хора, които съм приемала за авторитети и за които съм смятала, че знаят по-добре, да ме потискат. Понякога тази токсичност е била облечена в кадифената ръкавица на привидна добронамереност и дълго не съм успявала да осъзная какво реално ми се случва. Съответно неуморно съм търсела проблема в себе си – аз какво не съм направила, къде аз бъркам и пр. От дистанцията на времето си давам сметка, че това е било грешка. Много е важно човек да има реална представа кой е, колко струва и какво може.

