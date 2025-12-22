Деси Стоянова към колегите в БТВ: Сама ли е Мария?

Кадър Фб

Деси Стоянова подкрепи Мария Цънцарова, която бе уволнена от БТВ заради чашата й с надпис на английски "Време е за промяна".

Ето какво пише бившата водеща на БТВ:

"Само Maria Tsantsarova знае през какво й се е наложило да мине и колко й е струвало, за да продължи да си върши работата както трябва.

Работата на журналиста е да е критичен, да задава трудните въпроси и да не се отказва. Тя го правеше. И заслужава цялата подкрепа на света, която може да получи.

Прекрасно е, че този път гилдията реагира. И това, за което си мислeх тази сутрин е какво мислят и правят хората в нюзрума? Защото ако достатъчно много хора там имат мнение и го заявят ясно (вътре в самата ТВ), може би картината би била друга. Момент за важен личен и професионален избор. Сама ли е Мария?"

