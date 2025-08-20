Деси Стоянова на 50: Казват на баба ми: „За съжаление бебето е починало“

Кадър БТВ

Легендата на БТВ Деси Стоянова навърши половин век.

"Днес станат точно 50 години от сутринта, в която баба ми отива да провери как е майка ми, която е постъпила в столичната втора градска, за да роди първото си дете, и ѝ казват: „За съжаление бебето е починало.“

Оказва се грешка. Раждането завършва след 36 часа непрестанни контракции, а бебето е живо и здраво. Майка ми отдавна е избрала името – Десислава.

Така започва моята история.

От онази августовска сутрин е изтекла много вода, много е преживяно, много е научено. Пораснала съм. И се чувствам добре в кожата си.

Знам коя съм, какво искам и съм готова да работя здраво, за да го постигна.

Знам кои са важните неща и хора в живота ми и все по-рядко оставям маловажното да засенчва важното.

Знам, че никога не мога да знам какво ме очаква на следващия завой, но като че ли никога не съм била по-готова да посрещна неочакваното. Пожелавам си само приятни изненади от тук нататък, разбира се!"

