Деси Стоянова призна от какво най-много се страхува

Деси Стоянова гостува на бившия си екранен партньор Петър Дочев. Една от темите, които двамата коментираха, е как при зачестилите инциденти с деца Деси успява като майка да опазва двамата си тийнейджъри да кривнат от пътя.

Говоря си с тях по същество, говорим си конкретно, затова те какви избори да правят, и как да взимат решенията за изборите, които правят. Когато си родител, трябва да помогнеш, да подкрепиш децата си в това, те да стават по-бързо по-пълноценно самостоятелни, започна Деси.

Те са във възраст, в която не можеш да им кажеш: Направи така, направи иначе. Те трябва да се научават да вземат собствените решения, и да ги взимат трезво, преценявайки ситуацията. Надявам се моите синове да не се оказват в опасни ситуации. Това би било разтърсващо, ужасяващо, то плаши, добави тя.

Ако тръгнем да си представяме тези неща колко безумни са, няма родител, който да понесе такава мисъл. От друга страна не може да си затвориш децата вкъщи, да ги сложиш в похлупак и да ги предпазиш от всичко. Така че остава да се надяваме да лавират в житейските обстоятелства, за да вземат правилните решения, каза още по бТВ Стоянова.

