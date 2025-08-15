Деси Стоянова се завърна в Инстаграм

кадри Инстаграм/Деси Стоянова

редактор Веселин Златков

Бившата звезда на bTV Деси Стоянова се завърна след сериозна пауза в социалната мрежа Инстаграм. Тя явно иска да се дистанцира от многобройните си фенове, но това се оказва невъзможна.

Сесията на Стоянова е рекламна, като тя много старателно изтъква придимствата на конкретен модел телефон. Това е обаче май не интересува много феновете, които изтъкват за пореден път красотата и чара на бившата водеща, преквалифицирала се в преподавател по публично говорене.

В коментарите има даже неприлични предложения, срещу които дори и сериозна жена като Деси Стоянова не е застрахована.

Междувременно зрителите на bTV чакат да разберат кой ще води „Преди обед” от тази есен. Именно напускането на Стоянова доведе до експеримента с три дами на нейно място - Зейнеб, Оля и Франциска, който обаче едва ли ще се повтори.

