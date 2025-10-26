Деси Стоянова уличи предател в живота си: Гледаше ме в очите, а ме лъжеше

Кадър БТВ

Една от най-красивите и най-интелигентни водещи в родния тв ефир - Деси Стоянова, проговори за предателствата, на които е станала жертва. Със силни думи и голяма емоция Деси Стоянова сподели за маските, предателството и хората, които се правят на „най-честните“, а всъщност са… майстори на ножа в гърба, пише Стандарт

„Склонни сме да съдим за другите по себе си и това може да доведе до големи обърквания. Особено когато имаш срещу себе си хора, които умело носят маската на някой, който всъщност не са“, написа тя в социалните мрежи.

Но това беше само началото…

Журналистката продължи с мълниеносен удар по всички „фалшиви светци“: „Кой не е имал в живота си някой, който се представя за най-праведния праведен, а всъщност е долен предател?“

Думите ѝ буквално взривиха последователите – мнозина започнаха да предполагат кого има предвид Стоянова. Колеги, приятели, бивши партньори? Или някой от участниците в новото шоу?

Феновете я заляха с подкрепа, а някои коментари бяха категорични: „Деси, говори за конкретен човек – време е маските да паднат!“

В края на посланието си тя добави с усмивка, но и ясна поука: „Пожелавам на всеки да разкрива предателите в своя живот по-бързо, отколкото аз съм успявала, и бързо-бързо да ги отстранява.“

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!