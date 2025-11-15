Деси Цонева: Не мога да дишам лесно, тати ме пази

Кадър Инстаграм

Жесток инцидент претърпя Деси Цонева. Брюнетката се потроши цялата, след като падна от 3 метра височина. Инфлуенсърката много искала да си направи оригинални снимки за социалните мрежи и решила да се покатери на едно дърво. След като се нащтракала тръгнала да слиза на земята, но кората на дървото се откъснала и Деси полетяла право надолу, пише България днес.

"Паднах по гръбнак. Не мога да дишам лесно. Имам проблем с гръбнака, с ребрата. Това можеше да ми коства живота, но тати ме пази", споделя Цонева.

