Десислав Тасков, БСП: Проблемите на Пампорово не търпят отлагане

На изнесено заседание в курорта Пампорово парламентарната комисия по туризъм обсъжда проблемите за състоянието на пътната инфраструктура, транспортната и въздушната свързаност, както и новите възможности, които граничният пункт Рудозем - Ксанти открива. Това предаде БНР.

Проблемите не търпят отлагане, необходимо е системност за решаването им. За да дойдат туристите, трябва да бъдем достъпни, каза председателят на Парламентарната комисия по туризъм към Народното събрание Десислав Тасков:

"Гората се нуждае от общ устройствен план, категорично, и от всичко това, което следва там -инфраструктура, пътища, свързаност, свързаност не само с автомобили и автобуси, но и с въздушния транспорт. Това зависи и от Летище "Пловдив" в голяма степен".

Необходимо е спешно изграждане на медицински център за туристите в Пампорово, допълни още Десислав Тасков:

"Много е важен и имаме един съществуващ работещ град. Нямаме медицински център, който да поеме нуждите. В момента се разчита на Чепеларе и на Смолян, а това не е решение на проблема. Трайното решение е изграждане на медицински център, а моята голяма мечта е да свържа Беден, минералната вода на Беден с Пампорово, защото това показва вече в съвсем други, 70-градусовата вода от Беден, ако дойде до тука, това показва отопление, това покачва спа туризъм, лайнес, абсолютно всичко".

По думите му курорта Пампорово е зает на 100%:

"Винаги си разчитаме и си уважаваме първо българския турист. Той обича Пампорово и в момента българите са много, румънци, гърци, турци, Балканите и връщаме израелския турист. Вчера бяха една група, организирани около 100 човека влязоха, но те също има добра перспектива и там".

