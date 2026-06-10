Десислава, която оцеля след разкъсана аорта с близнаци: Имаше страх за живота и на трима ни

Снимка Национална кардиологична болница

Лекари от Националната кардиологична болница и „Майчин дом“ обединиха сили и спасиха живота на 29-годишна жена с разкъсана аорта и бременна с близнаци.

Подобен случай не е описан никъде в медицинската литература. Днес Десислава и двете ѝ бебета са здрави и у дома.

„Когато отидох в самата болница, имах доста силни болки в гърба, в кръста, трудно дишах, трудно стигнахме до София“, разказва Десислава Ралчева.

Това са първите симптоми, които тя получава в началото на шестия месец. По спешност е изпратена в „Майчин дом“, а оттам – в Националната кардиологична болница, където става ясно, че е с разкъсана аорта.

„Страх, много страх, защото имаме страшно голяма опасност за живота на трима ни – моя и на близнаците. Говорех им, винаги си галех корема, докторите ми се караха, защото провокирам контракции, но в същото време това е майчински инстинкт“, разказа Десислава Ралчева.

Десислава претърпява интервенция за възстановяване на аортата, а бременността следят специалисти и от двете болници. При раждането в залата има близо 50 лекари.

„Това е случай, който за първи път се случва в света. Не се е случвало никога в света такава млада бременна жена с близнаци, с разкъсване на аортата, който е решен с минимален риск и за бременната, и за децата, и да е завършил успешно за всички – трима спасени животи“, каза Красимир Джинсов, директор на Националната кардиологична болница.

„Трудно решение взехме заедно с нашите колеги да не прекъсваме бременността и да продължим да я наблюдаваме“, обясни проф. д-р Иван Костов, директор на „Майчин дом“.

Двама от лекарите обаче Десислава ще помни завинаги – д-р Боян Кунев и д-р Александър Александров.

„Много е трудно на три туптящи сърца човек да влезе в залата“, казва Александър Александров.

Две от сърцата днес носят имената на лекарите – Боян и Александър, в знак на признание.

„Аз рядко оставам без думи, рядко нямам какво да кажа, но в случая колегите неонатолози от „Майчин дом“ бих им целувал ръцете“, каза Боян Кунев.

Преди дни бебетата са изписани от неонатологията в „Майчин дом“ и семейството се прибира обратно у дома.

„Чувството е неописуемо – хем има еуфория, хем една доза притеснение“, споделя Десислава, пише btvnovinite.bg=

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!