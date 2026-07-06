Десислава Атанасова не коментира новите разкрития на министър Демерджиев за полетите с Пеевски

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До момента Десислава Атанасова не отговаря дали според нея твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев са реални. А бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов обяви във фейсбук, че е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор във връзка с действията на Демерджиев и временно изпълняващите длъжността директор на ГДБОП и председател на ДАНС.

Стоянов е изложил конкретни факти относно това какви злоупотреби са били извършени от посочените длъжностни лица по случая, станал вече известен според него като "PNR гейт", посочва БНТ.

От ДПС са подали официални сигнали до Интерпол и Европол, с които ги уведомяват, че в България, информация от международната база данни е използвана неправомерно с цел политическа саморазправа с лидер на опозиционна партия.

"Предоставих допълнителна информация и по предходен сигнал до и.ф. главен прокурор. Към него приложих нови данни в подкрепа на твърденията, че министърът на вътрешните работи чрез подчинените му областни дирекции оказва институционална подкрепа на Николай Филипов „Митничаря“ от Бургас в споровете му с негови бивши съдружници, като срещу това Филипов е заявил готовност да дава неверни показания срещу лица, посочени от Демерджиев", пише още Калин Стоянов в пост във Фейсбук.

Редактор "Екип на Петел",

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