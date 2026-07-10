Десислава Атанасова отрече данните на МВР: Екселска таблица
Кадър БНТ
Конституционният съдия Десислава Атанасова отрече данните в справката на МВР, които днес бяха входирани в Народното събрание.
"На 3 юли публикувах официални документи за пътуването си с граждански полет на турските авиолинии от летище София до летище Истанбул.
Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол български и турски власти. Те удостоверяват по безспорен начин датите на излизането и влизането ми през държавните граници на двете държави и пребиваването ми в Република Турция", пише Атанасова. Тя пояснява, че разполага и с други документи, които удостоверяват твърденията ѝ.
Справката, разпространена в публичното пространство, оценявам като екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни, категорична е Десислава Атанасова, цитира Нюз.бг.
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