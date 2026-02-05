Десислава Малинова: Има доста проблеми, но детска болница ще има

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Детска болница ще има. Но дата и час, когато ще се случи, в конкретния случай става въпрос за една провокация по отношение на обществената поръчка за проектиране, която в момента е изготвена и се очаква до дни да бъде пусната, след като получим, разбира се, положително становище.

Това заяви Десислава Малинова, изпълнителен директор на Здравна инвестиционна компания за детска болница.

Трябва да се концентрираме върху това този проект да бъде работещ. Има доста проблеми, които са под терена и които се оправят паралелно с проектирането, което предстои и съответно бъдещото строителство. Категорично мога да кажа, че е важно да се гледа на проекта в цялост, не частично, не по отношение само на строителство. Той е надпартиен, той е важен и национален, и обществен контрол, добави тя.

Прозрачност не означава да ни бъде разказвано какво правят институциите, а да получаваме своевременно данни и документи, с които да можем да гарантираме, че с това, което излизаме и казваме пред медиите, и пред хората, всъщност наистина отговаря наистината, и ние не работим като високоговорители на институциите. И можем да застанем като някакви хора , които са ни гласували и с авторитета си зад своите твърдения, допълни Надежда Цекулова.

Всъщност процесите да се движат според добрите практики, една от добрите практики, която обаче според нас не се случва. Всички заинтересовани от този процес да виждат как той се реализира, да виждат какви са стъпките и да могат в различните етапи да се включват, и да казват ние като заинтересована група имаме тези нужди онези интереси. Да има също диалог между институциите, които реализират проекта, и заинтересовани, които ще го правят, заяви в „Интервюто на деня“, каза още по бТВ бившият член Обществения съвет за изграждането на Национална детска болница.

