Десислава Минчева: В Европа са впечатлени от масовостта на протеста, във Франция са свикнали с пораженията

Френските и европейските медии акцентират върху масовостта на протестите снощи в София и големите градове на България, като ги сравняват с тези през 90-те. За Франс Прес протестите са срещу корупцията, това каза по bTV европейският кореспондент на телевизията Десисалава Минчева. Тя допълни, че в Европа не са толкова впечатлени от разбиването на офиса на ГЕРБ, паленето на контейнери и сблъсъците с полицията, тъй като това е част и от тамошните демонстрации.

Тези хора във Франция не се наричат „протестиращи”, а „радикални елементи” и black bloc, те не тръгват с протеста, а се вклиняват в него, обясни Минчева.

„Във Франция разузнаването работи и могат да предвидят колко такива елементи, чиято цел е да предизвикат сблъсък с полицията, ще се съберат. За Париж например прогнозите им са с грешка от не повече от 100 човека. В последните години полицията има и цивилни служители, които са сред протеста и да задържат хората с черните качулки и скрити лица превантивно”, обясни журналистката.

