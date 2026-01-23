реклама

Десислава Радева: Freedom

23.01.2026 / 15:35 3

Булфото

По-рано днес (23 януари) Конституционният съд официално прие оставката на Румен Радев, с което предсрочно прекрати мандата му като държавен глава. След решението правомощията на президент на България бяха поети от Илияна Йотова. Малко след произнасянето на съда бившата първа дама Десислава Радева реагира публично в социалните мрежи, предаде Актуално.

В публикация във Facebook тя написа краткия коментар "Аз съм дотук!", придружен от видео на фона на песента "Freedom" ("Свобода"). Посланието беше възприето като символичен край на ролята ѝ на първа дама и освобождаване от отговорностите, които тази позиция носи. 

До развоя се стигна след обръщението на Румен Радев на 19 януари, когато той обяви, че напуска президентския пост и ще се включи активно в политическия живот, като потърси пряката подкрепа на избирателите. Оставката му беше депозирана в Конституционния съд, който днес прие, че тя е подадена доброволно и е резултат от свободно формирана воля.

0
1
уйчо (преди 14 минути)
Рейтинг: 122785 | Одобрение: 6970
Freedom сега било, а преди какво беше и що стискаше?? Дейба!
0
1
MrBean (преди 23 минути)
Рейтинг: 205383 | Одобрение: -1597
От много години пропускам новогодишните речи на всякаквите наши .... Предпочитам богатите фойерверки от Сидни насам,стига да  топло. И познавайки това момиче,бивша секретарка на ,,, ще се зарадвам да видят и те какво е да не си на държавна издръжка...малко да поработят ,та да видят...
0
1
ПраБългарин (преди 36 минути)
Рейтинг: 71257 | Одобрение: -28148
Най много ще ми липсва новогодишната реч на Радю УхиленУхиленУхилен 

