Десислава Радева: Freedom

По-рано днес (23 януари) Конституционният съд официално прие оставката на Румен Радев, с което предсрочно прекрати мандата му като държавен глава. След решението правомощията на президент на България бяха поети от Илияна Йотова. Малко след произнасянето на съда бившата първа дама Десислава Радева реагира публично в социалните мрежи, предаде Актуално.

В публикация във Facebook тя написа краткия коментар "Аз съм дотук!", придружен от видео на фона на песента "Freedom" ("Свобода"). Посланието беше възприето като символичен край на ролята ѝ на първа дама и освобождаване от отговорностите, които тази позиция носи.

До развоя се стигна след обръщението на Румен Радев на 19 януари, когато той обяви, че напуска президентския пост и ще се включи активно в политическия живот, като потърси пряката подкрепа на избирателите. Оставката му беше депозирана в Конституционния съд, който днес прие, че тя е подадена доброволно и е резултат от свободно формирана воля.

