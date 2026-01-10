Десподов и ПАОК с класическа победа в гръцката Супер Лига

Снимка: paocfc

Кирил Десподв игра малко повече от четвърт час при победата с класическото 3:0 на клубния си ПАОК в гостуването на Панетоликос от 16-ия кръг на гръцката Супер Лига.

Благодарение на успеха солунчани се изкачиха временно на второто място с точка по-малко от Олимпиакос, който по същото време победи Атромитос на Душан Керкез.

Десподов се завърна в групата за мача, след като изкара неприятен вирус в началото на годината, припомня Спортал.

Той обаче не стъпи на "зеления килим" за първия съдийски сигнал и се появи в игра след почивката.

Това се случи в 77-ата минута на двубоя, когато замени Тайсон.

Иначе гостите от Солун до голяма степен решиха развоя на срещата още преди почивката, след като се оттеглиха на полувремето с попаденията на Йоанис Константелиас и Йоргос Якумакис в 26-ата минута и добавеното време.

През втората част Константелиас вкара втори гол в 57-ата минута и оформи класиката, убивайки окончателно интригата.

За Десподов и компания предстои много важен мач и за Купата на Гърция, който е гостуване на Олимпиакос от 1/4-финалите в надпреварата (14.1). Само няколко дни по-късно е следващият мач за първенство, който е срещу ОФИ Крит (18.1), а той ще представлява генерална репетиция за една от заключителните битки в основната схема на Лига Европа срещу Бетис (22.1).

