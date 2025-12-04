Десподов пропусна дузпа за ПАОК

Снимка: paocfc

ПАОК с Кирил Десподов в състава измъкна 1:1 при гостуването на големия съперник Арис (Солун) в мач от 4-тия кръг за Купата на Гърция. Капитанът на България започна като титуляр и престоя 74 минути на терена. Родният национал бе един от най-дейните на терена, но за негово съжаление не успя да реализира дузпа за тима си в 16-ата минута, а освен това имаше малшанса да удари греда през втората част. Големият герой за „двуглавите орли“ пък отново бе Йоргос Якумакис, който сега изравни дълбоко в продължението на двубоя, а в предишния мач на отбора донесе победата над Левадиакос също с късен гол.

Така ПАОК има 4 точки след първите си три срещи в турнира, докато Арис е с 10 пункта след 4 изиграни мача, като имаше само победи преди днес, предава Спортал.

ПАОК започна по-добре двубоя и стражът на Арис Йоргос Атанасиадис трябваше рано-рано да избива опасен изстрел на Янис Михалидис. След това „двуглавите орли“ имаха чудесен шанс да открият резултата, тъй като в 16-ата минута получиха дузпа след намеса на ВАР. Зад бялата точка застана Кирил Десподов, но за съжаление на българина вратарят на Арис уцели ъгъла и успя да спаси удара му от 11 метра. В 35-ата минута пък родният футболист засече с глава центриране отляво и не бе никак далеч от целта, но топката излезе в аут. Малко след това изглеждаше, че Арис ще поведе, след като бразилецът Дуду се разписа, но ВАР показа, че е имало засада и голът бе отменен.

Втората част започна с бърз гол на Арис, който излезе напред. Фредрик Янсен напредна добре отдясно и центрира добре, а Дуду засече в мрежата на ПАОК и този път всичко бе редовно – 1:0 за домакините. В 61-вата минута пък Десподов си спечели нарушение на границата на наказателното поле. Българинът стреля опасно от пряк свободния удар, а топката рикошира в стената и за късмет на Арис срещна напречната греда на Атанасиадис.

До края на срещата ПАОК все пак не се предаде и успя да измъкне равния резултат. Именно Йоргос Якумакис, който в 74-ата минута замени Десподов, отново се превърна в големия герой за тима си и вкара късен гол, също както в предишния мач с Левадиакос. Якумакис изравни с акробатичен удар и така тимът на Разван Луческу в продължението на двубоя се спаси от загубата – 1:1.

