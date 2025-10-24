Десподов с асистенция в луд мач между Лил и ПАОК

Снимка: paocfc

ПАОК победи като гост Лил с 4:3 в двубой от 3-ия кръг от основния етап в Лига Европа.



Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов бе титуляр за ПАОК и остана на терена до 81-ата минута, когато бе заменен от Димитрос Пелкас.



Българинът изработи четвъртия гол за гостите от Солун, който падна в 74-ата минута и бе дело на сърбина Андрия Живкович. Именно това попадение се оказа победно за ПАОК, предаде Фокус.



На стадион "Пиер Мороа“ в Лил мачът започна лошо за гостите от Солун, които трябваше да правят принудителна смяна още в 17-ата минута, след като Мади Камара се контузи.



Само 2 минути по-късно Суаило Меите откри резултата, давайки преднина на ПАОК. Асистенцията бе на Живкович.



В 23-ата минута Живкович удвои аванса на гостите. Подаването бе на Янис Михайлидис.



В 40-ата минута домакините имаха претенции за дузпа, които не бяха уважени от рефера.



В 43-ата минута гостите вкараха и трети гол. Точен бе Янис Константелиас.



До почивката Десподов не успя да впечатли с изявите си.



Бенжамен Андре в 57-ата минута върна едно попадение за Лил, а в 68-ата Игман Хамза върна домакините в двубоя, вкарвайки за 2:3.



В 70-ата минута ПАОК получи дузпа, която Живкович пропусна. Той се се реваншира 4 минути по-късно с втория си гол в мача за 4:2. Голът изработи Десподов.



В 78-ата минута Хамза оформи крайното 3:4.



Гол за Лил в добавеното време на мача бе отменен заради нарушение в атака.



ПАОК пък завърши мача с 10 души, след като в края Томаш Кенджора получи червен картон.



За ПАОК това е първа победа в този етап на турнира. Лил записа първата си загуба, като тимът загуби първи точки в основния етап на Лига Европа.

