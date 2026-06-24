Дете е паднало в шахта в близост до комплекс "Червено знаме" в София

Снимка Булфото

Дете на 12 г. е паднало в шахта в близост до столичния комплекс "Червено знаме", съобщиха за БТА от пресцентъра на СДВР.

Детето е транспортирано до лечебно заведение. Полицаи от Първо районно управление работят по случая, допълниха от полицията.

Падналото в шахта дете е контактно и адевкватно, преминава през подробни прегледи и изследвания, съобщиха за БТА от болница "Пирогов", където то е било транспортирано след инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

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