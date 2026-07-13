Дете е пострадало в катастрофата с обърнатия по таван автомобил във Варна, шофьорът е 20-годишен
Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, С. Лазаров
Дете е пострадало в катастрофата на кръстовището на ул. "Вяра" и бул. "Цар Освободител" в морската столица. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.
Припомняме, че при инцидента кола се обърна по таван.
20-годишен водач е загубил контрол над управлявания от него автомобил, който се е преобърнал и е ударил други превозни средства.
При инцидента е пострадало дете, пътувало в един от автомобилите.
То е с порезни наранявания вследствие на счупено стъкло, няма опасност за живота му, уточняват от ОДМВР-Варна.
Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.
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