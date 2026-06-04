Дете е със счупен крак след катастрофа в Синдел, шофьорът избяга

Снимка ОДМВР - Варна

Пострадало дете е настанено в детска хирургия с фрактура на десния крак и открита рана, без опасност за живота.

Вчера, следобед в с. Синдел, мъж на 33 години, тамошен жител, неправоспособен, предизвикал ПТП и напуснал местопроизшествието.

На същия ден след незабавни действия от служители на Четвърто РУ, извършителят е бил задържан. Образувано е досъдебно производство, информират от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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