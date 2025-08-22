Дете е в болница след токов удар от стълб до детска площадка във Варна

Пиксабей

12-годишно дете е прието в болница след токов удар от осветителен стълб до детска площадка в „Младост“ на 21 август вечерта. Това разказа пред "Морето" майката на пострадалия Димитър.

Момчето е настанено в УМБАЛ „Св. Марина“ в стабилно състояние, с изгаряния по ръцете и нарушени сърдечни показатели. Продължават изследванията и предстои изясняване на физическите последствия от токовия удар за детето.

Майката обясни, че детето играело с 10-годишното си братче на площадка зад блок 115 в квартала. В един момент пипнало осветителния стълб и буквално останало приковано към него, започвайки да се тресе, неспособно дори да извика за помощ. Като по чудо ръката му успява да се отдели и пада на земята, продължавайки да се тресе. Тогава братчето разбира, че не се касае за шега и се обажда на майка си да каже за случилото се. Двете деца успяват да се приберат на собствен ход до дома, след което Димитър рухва. Родителите закарват детето си със собствен транспорт до болницата като преди това подават сигнал за станалото до 112.

Тя счита, че подобни инциденти зачестяват заради липсата на сериозен контрол. Трябва да се работи в тази насока, защото някоя майка може да няма късмета на детето ми, заключи тя.

Районният кмет Христо Христов коментира пред медията, че е извършена проверка от администрацията на стълба, която не е показала да има проблем с него. В днешния ден е разпоредил втора проверка на всички осветителни стълбове в „Младост“. От полицията посочиха като причина за инцидента токов удар заради необезопасена кутия от ел. стълб.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!