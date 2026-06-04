Дете и още трима души пострадаха при сблъсък на два трамвая в София

Снимка Фейсбук, Катастрофи в София

Малко дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Инцидентът е станал при булевардите "Константин Величков" и "Александър Стамболийски". Пострадалите са пътували в трамваите.

Все още няма резултати от полевите тестове за алкохол и наркотици на двамата ватмани, допълниха от столичната полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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