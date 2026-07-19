Дете на 11 години се удави в Дунав

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Единадесетгодишно момче загуби живота си във водите на река Дунав край Козлодуй в късния следобед на съботния ден, съобщават от вестник "24 часа". Трагичният инцидент се е разиграл, след като две деца са влезли да се къпят в неохраняем участък на реката, за да се спасят от летните горещини.

Според разкази на свидетели, децата са си играели във водата недалеч от брега. Внезапно едното момче е започнало да се дави и да губи почва под краката си. Неговият приятел се е уплашил от случващото се и е излязъл на брега, за да потърси помощ. За съжаление, докато детето успее да намери възрастен човек, момчето вече е било потънало в реката.

Още в https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23247305

Редактор "Екип на Петел",

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