Дете на година и половина е с опасност за живота, било притиснато от потеглил без водач автомобил

Снимка: Булфото

Дете на година и половина е с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без водач лек автомобил в село Орлинци в бургаската община Средец. Това съобщиха от ОД на МВР - Бургас.

Момченцето е получило черепно-мозъчна и гръдна травми. То е настанено за лечение в отделението за реанимация в УМБАЛ - Бургас.

Сигналът за инцидента е получен около 18:10 ч. тази вечер.

По данни на полицията лек автомобил "Фолксваген Каравел" с шуменска регистрация, собственост на 21-годишен мъж от селото и използван от 22-годишен негов приятел, е потеглил сам и е притиснал детето.

Към момента се извършва оглед на местопроизшествието, уведомен е дежурен прокурор. По случая е образувана досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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