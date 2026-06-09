Дете на под 2 годинки падна от втория етаж на кооперация

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Тежък инцидент с малко дете помрачи най-големия пернишки квартал „Изток“, пише eranova.bg.

Момиченце на възраст едва година и осем месеца е в критично състояние, след като е паднало от втория етаж на жилищна кооперация. Нещастният случай е станал в неделния ден, като по първоначални данни детето е останало за броени минути без надзор и е успяло да излезе само на балкона на семейното жилище.



Веднага след падането свидетели са подали спешен сигнал на телефон 112, след което на мястото е пристигнал медицински екип. Поради тежестта на получените наранявания и състоянието на шок, пострадалото момиченце е било интубирано още на терен от спешните медици, които са предприели незабавни действия за стабилизиране на жизнените му функции.



Поради характера на травмите детето е транспортирано под засилено медицинско наблюдение към специализирано лечебно заведение в София.

Разследващите органи тепърва ще изясняват точните обстоятелства около инцидента и как момиченцето е преодоляло преградата на терасата.

Редактор "Екип на Петел",

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