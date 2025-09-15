Дете от Варна на първия учебен ден пита: Мамо, къде е тате? Той няма ли да дойде поне днес?

Кадър Фб

Съпругата на арестувания общински съветник Николай Стефанов - Евелина Лабешка, написа емоционална изповед в социалните мрежи по случай първия учебен ден на дъщеря им, пише OFFnews.bg.

Николай Стефанов бе задържан заедно с кмета на Варна Благомир Коцев и още един общински съветник на ПП в морската столица – Йордан Кателиев, в полунощ на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията (КПК). Първо бяха претърсени служебните кабинети, а след това и домовете на задържаните.

Ето какво написа Евелина Лабешка по повод изпращането на дъщеря си Рая на първия учебен ден:

"На един от най-важните дни в живота на едно дете, то пристъпва прага на училището водено само от ръката на мама.

“Мамо, къде е тате? Той няма ли да дойде поне днес? Вече много ми липсва и ми е тъжно, искам да се върне или да дойде поне на състезанието ми, да види как хубаво играя…”

Как се обясняват политически игри на шестгодишно дете? Как? Ще ви кажа! За нея тате е герой, който скоро ще се върне и ще я пази от лошите хора!

Предстои разглеждането на мярката за неотклонение на Николай и искрено се надявам съдът най-накрая да осъзнае, че чрез неправомерното задържане на хора по обвиненията “една жена каза” без доказателства, те не наказват задържаните, те наказват невръстните им деца, разрушават психиката им и си играят с човешките съдби!

Изказвам най-искрено възмущение от държавата, в която живея!

“НА ДОБЪР ЧАС, РАЯ!

Скоро всички ще сме заедно!”

Послание от татко ѝ…"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!