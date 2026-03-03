Дете падна от балкон в Тетово

Кадър Пиксабей

10-годишно момче е паднало от балкон в Тетово, съобщиха местните власти, цитирани от Фокус.

По данни на makfax детето е имало здравословни проблеми и е паднало от балкона на апартамента, в който живее в Тетово.

Според македонската полиция родителите са били уведомени за инцидента от съсед, след което са го закарали в болница.

Там лекар установил смъртта му и с прокурорско разпореждане, тялото на момчето е изпратено за аутопсия.

