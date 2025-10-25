Дете падна от скала край Седемте Рилски езера

снимка Булфото

Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера. Инцидентът е станал в следобедните часове в района на езерото Окото.

По първоначална информация детето е около 10 години и е с травма в областта на главата. На място веднага са отишли планински спасители от отряда в Дупница, предава БНТ.

След оказана първа медицинска помощ е бил извикан медицински хеликоптер, който е транспортирал за лечение пострадалото момче.

