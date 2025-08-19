Дете почина от рядка инфекция, причинена от "амеба, разяждаща мозъка"

Пиксабей

9-годишно момиче почина от рядка и често фатална инфекция, причинена от „амеба, която изяжда мозъка“, пише Индипендънт, предаде бТВ.

Детето е прието в местна болница в Индия на 13 август с температура.

Състоянието на момичето се влошава бързо и е преместено в държавния медицински колеж в Кожикоде, където е починало.

Тестовете, направени в болницата, по-късно потвърждават, че тя е заразена с първичен амебен менингоенцефалит.

Тя е една от трите случая в района, заразени с болестта, заявиха местните здравни власти, добавяйки, че тримесечно бебе и още един човек в момента се борят с инфекцията.

„Нямаме представа как тримесечното бебе се е заразило с тази рядка болест“, заяви здравен служител пред The Indian Express.

Болестта се причинява от Naegleria fowleri, по-известна като „амеба, която изяжда мозъка“. Това е свободно живеещ микроорганизъм, който се среща в топлата сладка вода и почвата и може да проникне в организма чрез заразена вода или почва.

Той достига до мозъка и унищожава тъканта. Симптомите се появяват в рамките на няколко дни и бързо водят до гърчове, кома и смърт.

Здравните власти се опитват да проследят конкретния източник на вода, свързан със случая в Тамарасери.

В световен мащаб смъртността от амебна менингоенцефалит е почти 97%. Индия съобщи за първия си случай през 1971 г., но инфекциите останаха редки, докато Керала не отбеляза рязък ръст през последните години. Крайбрежният щат регистрира само 8 случая от 2016 до 2022 г., но потвърди 36 инфекции и 9 смъртни случая през 2023 г.

Всички известни случаи в Индия до миналата година бяха фатални. През юли 2024 г. 14-годишно момче от Кожикоде стана първият пациент в южноазиатската страна, който оцеля след инфекцията, присъединявайки се към едва 10 други известни оцелели в целия свят.

Експертите по обществено здраве приписват скока в Керала на по-честото тестване за остър енцефалитен синдром – група от състояния, които включват амебен менингоенцефалит – както и на замърсяването на околната среда и климатичните промени.

Бяха въведе специални протоколи за лечение и оперативни процедури за съмнителни случаи.

