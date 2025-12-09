Дете почина след опасно предизвикателство в социалните мрежи

Снимка: Пиксабей

13-годишно момиче трагично загина след участие в опасна тенденция в социалните мрежи.

Семейството на Тейгън Джарман, „любящо“ и „топло“ 13-годишно дете, беше съкрушено от смъртта ѝ и сега се надява да повиши осведомеността за опасните тенденции онлайн.

Спешни екипи били извикани в дома на Тейгън в Лестършир и се опитали да я реанимират, но 13-годишното момиче било обявено за мъртво, пише novini.bg.

Семейството разказа пред LeicestershireLive, че смъртта ѝ е резултат от онлайн тенденция, наречена хромиране - форма на злоупотреба с разтворители. Тенденцията в социалните мрежи включва вдишване на токсични изпарения от обикновени домакински предмети, за да се получи временно опиянение.

Тейгън е живяла с баща си - Пол Джарман, по време на смъртта ѝ. Той каза за дъщеря си: „Тя беше най-обичащото и смело момиче на света. Беше топла, забавна, чудата. Смя се страхотно - и ме разсмиваше“, пише Телеграф.

