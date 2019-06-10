Дете пострада при катастрофа край Варна

Снощи около 19:15 ч. на пътя между селата Градинарово и Блъсково е възникнало ПТП, при което е пострадало дете, съобщиха от песцентъра на полицията във Варна.

28-годишният водач на лек автомобил Опел - М.А. от с. Комарево, по време на движение, поради несъобразена скорост спрямо пътните условия, губи контрол над МПС, излиза вляво от платното за движение и попада в канавката. В резултат от инцидента дете, пътуващо в автомобила, е получило контузия на гръден кош, прегледано е и освободено за домашно лечение, без опасност за живота.

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