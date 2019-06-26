Дете с колело кара в насрещното на варненска улица, докато не го блъсна кола

Около 12:00 часа вчера, по ул. «Патриарх Евтимий» във Варна, малолетен велосипедист се е движил срещу посоката на движението, съобщиха от полицията в морския град.

При внезапното му навлизане в кръстовището с ул. «Кракра», момчето е блъснато от «Опел», който преминава. Вследствие на инцидента велосипедистът получава контузии на глава и коляно, прегледан е и освободен за домашно лечение, без опасност за живота.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html