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Дете с колело кара в насрещното на варненска улица, докато не го блъсна кола

26.06.2019 / 14:14 1

Около 12:00 часа вчера, по ул. «Патриарх Евтимий» във Варна, малолетен велосипедист се е движил срещу посоката на движението, съобщиха от полицията в морския град. 

При внезапното му навлизане в кръстовището с ул. «Кракра», момчето е блъснато от «Опел», който преминава. Вследствие на инцидента велосипедистът получава контузии на глава и коляно, прегледан е и освободен за домашно лечение, без опасност за живота. 

 

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n eXu s (преди 12 минути)
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