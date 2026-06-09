Дете се намира в критично състояние след сблъсък с камион в Лъки

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Дете е в критично състояние след пътен инцидент, станал вчера в град Лъки, съобщиха от ОД на МВР в Пловдив.

Сигналът за катастрофата е подаден около 13:35 часа. По първоначални данни, при все още неизяснени обстоятелства, малолетен велосипедист внезапно е навлязъл в лентата за насрещно движение, където се е ударил в товарен автомобил.

При сблъсъка детето е получило тежки травми и е настанено за лечение в болница в Пловдив, където лекарите се борят за живота му, пише nova.bg.

Шофьорът на товарния автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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