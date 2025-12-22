Дете се обади в полицията за домашно насилие над майка му

Пиксабей

Два случая на домашно насилие разследват полицейски служители в Перник, съобщиха от ОДВМР.

На 21 декември около 18:20 ч. е подаден сигнал в Първо Районно управление за домашно насилие в Перник. Органите на реда установили, че 45-годишен мъж нанесъл побой на 75-годишния си баща, с което му причинил лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Синът е задържан за срок до 24 ч. с полицейска мярка.

Отново на 21 декември около 22:00 ч. е подаден сигнал в Районното управление в Радомир от 14-годишно момиче за упражнено домашно насилие над майка ѝ от 45-годишен мъж, с когото живеела на семейни начала.

На жената били нанесени удари с юмруци в областта на лицето, а мъжът си наранил пръстите от счупена чиния. На двамата е оказана медицинска помощ и впоследствие 45-годишният бил задържан за срок до 24 ч. с полицейска заповед.

Образувани са бързи производства, работата продължава под надзора на прокуратурата, предаде "Дарик".

