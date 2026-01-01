Дете във Варна дълго събира парички за колело, купи го и му го откраднаха

Кадър Фб

На улица „Дебър“ беше откраднато детско колело.

Колелото е закупено с дълго събирани парички от дете и има огромна емоционална стойност за него, пише Х. Тодорова в "Забелязано във Варна".

"Молим всички, на които е било предлагано за продан, както и

собственици на заложни къщи, магазини за втора употреба или лица, занимаващи се с изкупуване,

ако имат информация или са виждали подобно колело, да се свържат с нас.

Нека покажем, че когато сме заедно, сме сила.

Да помогнем да върнем радостта и усмивката на едно дете.", посочва тя.

Още в https://www.facebook.com/photo/?fbid=25669478649354774&set=gm.3032758273596219&idorvanity=588811511324253

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!