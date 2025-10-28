Детето, намерено само в Добрич, е предадено на майка му

Пиксабей

Детето, което бе намерено само в района на Младежки център - Добрич, е предадено на родителите му, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Майката на 8-годишното момче го е прибрала от Първо районно управление, предаде БТА.

Детето е било засечено да бяга само по улица "Кирил и Методий" в Добрич по посока площад "Стария орех". За него е подаден сигнал на органите на реда, които отправиха призив за помощ за откриване на родителите и установяване на самоличността на детето.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!