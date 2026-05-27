Деца до 15 години ще тренират безплатно в зала "Владислав" на 1 юни

Обединен спортен клуб Черно море обявява ден на Отворените врати в зала "Владислав" на спортен комплекс Черно море, намиращ се на ул. "Никола Вапцаров" № 9.

За времето от 9.00 ч. до 18.00 ч. на 1 юни деца до 15 години ще могат да се провеждат безплатни тренировки, като за целта може да заявите час за ползване на залата.

Тренировки ще се провеждат по предварително заявен график по следните спортове: тенис на корт, баскетбол, волейбол, хандбал – като е изискването е при запазване на час и ползване на зала да присъства с Вас треньор, учител или педагог.

Тел. за запазване на час 0876/347-964.

"За нас"

