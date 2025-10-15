Деца обраха възрастна жена пред голям супермаркет

снимка: МВР

СДВР разкри извършителите на няколко грабежа, съобщиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

Криминално проявен младеж е установен като извършител на грабеж над 15-годишно момче. На 13 октомври в Първо РУ е подаден сигнал от бащата на пострадалия, според когото около 15:30 ч. на ул. „Владимир Минков – Лотко“ двама непознати нанесли побой на сина му и му отнели чантичка с 65 лева, лични документи и карти „Револют“ и „Мултиспорт“.

След преглед в болнично заведение момчето е освободено с охлузвания по главата, гърдите и гърба. Полицейските служители реагирали незабавно и в рамките на предприетото разследване установила извършителя – 17-годишен, познат на органите на реда.

След доклад в Софийската районна прокуратура непълнолетният е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 48 часа.

В началото на седмицата в Трето РУ е постъпил сигнал от 66-годишна жена, ограбена пред голям супермаркет в ж.к. „Света Троица“. По думите ѝ момче и момиче отнели от джоба на якето ѝ портфейл със 1000 лева, банкови карти и лични документи. В хода на досъдебното производство са установени две малолетни деца, с които работи инспектор от „Детска педагогическа стая“. Материалите по случая са докладвани в Софийската районна прокуратура.

Разследване на полицията е установило и други двама младежи, извършили грабеж през април тази година. Тогава столичанка съобщила, че непознати заплашили сина ѝ и му отнели мобилен телефон. След оперативно-издирвателни действия служители на Пето РУ разкрили двамата извършители, известни на полицията с предишни прояви. Материалите по случая са изпратени в Софийската районна прокуратура.

