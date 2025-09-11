Деца правят новини за връстниците си

Българската национална телевизия стартира нов онлайн проект, в който деца създават и представят новини за своите връстници. Инициативата се реализира в партньорство с БРОД – Българо-румънска обсерватория за дигитални медии – организация, която подкрепя дейности в областта на борбата срещу дезинформацията и фалшивите новини.

Ученици от столични училища влизат в ролята на репортери и водещи, които всеки делничен ден подготвят новинарска видео емисия, достъпна в специално обособена секция на сайта bntnews.bg. Темите са подбрани така, че да бъдат актуални, полезни и близки до света на подрастващите, като представят най-любопитното за тях от България и света, както и спортни новини, съобщават от телевизията.

„С детските новини БНТ поставя акцент върху развитието на медийната грамотност сред децата и подрастващите. Целта ни е да предложим новини, които са близки до техния свят и едновременно с това ги насърчават да мислят критично, разпознавайки достоверната информация“, казва генералният директор на обществената телевизия Емил Кошлуков.

Проектът на БНТ дава възможност на децата да се докоснат до журналистическата професия и им помага да развиват умения за критично мислене в борбата срещу дезинформацията, да различават фалшивите новини в социалните мрежи и да ги предпази от манипулации. И всичко това, докато сами създават съдържание, което те и връстниците им намират за важно и интересно.

