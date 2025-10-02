Деца пребиха възрастен мъж в Пловдив
кадър: БНТ
Пореден случай на агресия от деца. Районната прокуратура в Пловдив се самосезира след качен в социалните мрежи клип, на който се вижда как две непълнолетни момчета нападат възрастен мъж и му нанасят побой.
Според потребителя, качил видеото, то е снимано от трето момче, приятел на другите две, след което го разпространили сред приятелите си, за да се похвалят, предаде БНТ.
Предполага се, че случаят е от началото на тази седмица. Във видеото се вижда как момчетата тръгват след човека, бутат го на земята и започват да го ритат в тялото и главата.
Ще бъдат разпитани пострадалия, извършителите и свидетелите на побоя.
Предстои да се изготви и съдебномедицинско експертно становище за причинените травми.
Проверката е възложена на сектор "Криминална полиция".
