Деца с пиратки подпалили пожарa в Шумен

кадър: Шум бг

Сериозен пожар горя днес в Шумен.

Той обхвана част от борова гора на около километър от града. Противопожарни екипи, водоноски и десетки доброволци с лопати се включиха в гасенето.

Пламъците обхванаха терен в близост до местност Мечката, която е труднодостъпна. За няколко часа огънят бе локализиран и потушен.

Трима души от доброволците бяха обгазени и се наложи да им бъде оказана спешна помощ. За щастие други пострадали няма, допълва Бтв.

На място остават екипи, които работят по недопускане на нови огнища и погасяват локални низови такива.

Най-вероятната причина за пожара е човешка небрежност.

„Деца са си играли с пиратки и от това е тръгнал пожарът. Радвам се, че огнеборците се справиха много бързо въпреки трудния терен, има доста доброволци, горски и т.н. Всички хора се опитват да помогнат “, каза Ирина Павлова, експерт в ДПП "Шуменско плато".

