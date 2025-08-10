Деца са запалили боклуци пред входа на училище във Варна
снимка: Булфото
Пожар е горял вчера във вилната зона над бл. 32 в кв. "Владислав Варненчик" във Варна.
По информация на полицията са горели сухи треви и храсти, а към 20 часа пожарът все още не е бул загасен.
Също вчера деца са запалили боклуци пред входната врата на средно училище "Неофит Бозвели" в кв. "Младост".
До пристигане на пожарните екипи вратата е обгоряла, посочиха от полицията.
При двата инцидента няма пострадали граждани.
