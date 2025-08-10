реклама

Деца са запалили боклуци пред входа на училище във Варна

10.08.2025 / 11:40 0

снимка: Булфото

Пожар е горял вчера във вилната зона над бл. 32 в кв. "Владислав Варненчик" във Варна.

По информация на полицията са горели сухи треви и храсти, а към 20 часа пожарът все още не е бул загасен.

Също вчера деца са запалили боклуци пред входната врата на средно училище "Неофит Бозвели" в кв. "Младост".

До пристигане на пожарните екипи вратата е обгоряла, посочиха от полицията.

При двата инцидента няма пострадали граждани.

 

