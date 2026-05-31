Деца се срещнат отблизо с полицейски кучета, пожарна и мотори във Варна

Днес, 31 май, между 11:00 и 15:00 часа по повод Деня на детето в централната част на Варна, в района на булевардите „Княз Борис I“ и „Сливница“ деца ще имат възможност да се срещнат отблизо с полицейски кучета, пожарна и полицейски мотори.



Децата ще имат възможност да се срещнат отблизо с полицейски служители, да видят полицейски кучета, да се качат на полицейски мотор и да разгледат специализирана техника. В програмата е предвидено още посещение на пожарникарски автомобил, както и среща с граничен полицай, пише moreto.net.



Организаторите посочват, че инициативата има за цел да създаде положителни емоции у най-малките и да насърчи доверието им към органите на реда чрез пряк контакт и демонстрации на работата им.



Събитието е част от празничната програма за Деня на детето и ще бъде свободно за посещение.



Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

