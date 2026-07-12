Деца скачат от 13-метров мост в Струма, въпреки фаталните рискове

Кадър БНТ

Трагедията в Пастух, при която загинаха две деца и техните баба и дядо, отново постави въпроса за безопасността край реките и забраната за къпане в неохраняеми водоеми. Екип на БНТ откри опасна практика в района на Кресненското дефиле, която продължава необезпокоявано от години. Деца скачат от близо 13-метров мост в река Струма. Кой носи отговорност?

Един скок. Няколко секунди адреналин. Риск, който може да струва човешки живот. Това е 13-метровият мост, известен като „Дъгата“. Всяко лято той се превръща в място за опасно предизвикателство. Десетки деца скачат от него в река Струма. Някои са едва на 10 години. Децата осъзнават, че е опасно. Затова докато едни скачат, други остават във водата, готови да помогнат, ако нещо се обърка.

И ако от тук реката е дълбока около 3 метра, то от другата страна на моста тя достига едва 1 метър. Което означава, че всеки един скок може да се окаже фатален. Преди пет години момче оцелява по чудо, след като му прилошава и пада точно от това място.

След като телевизионният екип става свидетел на поредните опасни скачания, сигнализира институциите. От община Симитли, на чиято територия е съоръжението, казаха, че не са били запознати с опасната тенденция, но и че не могат да осигурят постоянен контрол.

„На всички опасни участъци е пусната заповед от мен да не се скача и да не се правят каквито и да е такива щуротии. Нито имаме хора, с които да разполагаме да се движат всеки ден по реката и да осъществяват някакъв контрол, нито имаме такива възможности“, каза кметът Апостол Апостолов.

И докато институциите разчитат основно на забрани, децата необезпокоени продължават да търсят силни усещания по поречието на Струма.

Това лято реката е по-пълноводна от обичайното, рискът – още по-голям. Екипът на БНТ не видя нито една предупредителна или забранителна табела и в този участък на Струма. И докато контролът остава ограничен, един скок продължава да дели адреналина от трагедията.

Редактор "Екип на Петел",

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