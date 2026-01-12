Деца върнаха портфейл със 7200 евро на мъж в София

Кадър ИИ

Деца върнаха портфейл със 7200 евро на Марин Николов от софийски квартал – пример за честност и възпитание, пише otsofia.bg.

История с щастлив край от София разказа Марин Николов от столичния квартал Младост. Случката е от вчера и показва, че честността и добротата продължават да съществуват, при това благодарение на най-малките.

Марин Николов споделя, че при почистване на автомобила си пред жилищния блок по невнимание е изгубил портфейла си. В него е имало 7200 евро, лични документи и банкови карти. Загубата става ясна по-късно, когато той вече е у дома и започва да търси портфейла в паника.

Малко след това няколко деца от съседен блок забелязват портфейла на паркинга, близо до мястото, където е бил паркиран автомобилът. Те решават да проверят дали вътре има информация за собственика. Откриват лична карта с адрес, който се оказва само на няколко входа разстояние.

Без да се колебаят, децата отиват до посочения адрес и звънят на вратата. Така портфейлът е върнат на Марин Николов изключително бързо – с цялата сума и всички документи вътре.

„Не можех да повярвам. Бях притеснен до крайност, а изведнъж на вратата ми звънят деца с портфейла ми в ръце. Това е урок по честност, който заслужава уважение“, разказва Марин Николов.

Той е благодарил лично на децата и е изразил признателността си и към техните родители. По думите му тази постъпка трябва да се дава като пример, защото показва, че възпитанието и моралът се изграждат от ранна възраст.

Историята от софийския квартал Младост е доказателство, че доброто съществува – и понякога идва точно когато най-малко го очакваме.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!