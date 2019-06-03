Децата на Черно море ще се борят за медали на турнира “Приморско къп”

Децата от школата на Черно море, родени 2009 година, ще участва на силния турнир по Футбол 7 “Приморско къп”, който ще се проведе между 5-и и 9 юни.

Младите таланти на варненската академия, с треньор Мирослав Мирчев, ще мерят сили срещу тимовете на Ботев Пд, Берое, Левски, Славия, Локомотив София, Локомотив Пд, Дунав Русе, Етър, ДИТ Сф, Векта Пд и Ропотамо Приморско.

Черно море 2009 г.: Александър Панайотов, Виктор Янчев, Мартин Пенчев, Никола Христов, Кирил Петров, Димитър Добрев, Борис Ефтимов, Теодор Георгиев, Кристиан Маринов, Росен Диманов, Данислав Куцаров, Румен Илиев, Любен Бакърджиев.

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