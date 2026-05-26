Децата от фаталния купон в Благоевград са били от театрална група, поръчали дрога по Телеграм

Кадър Нова тв

Лицата са си поръчали по Телеграм преди около месец ЛСД и са чакали момета майката на момчето домакин да не е вкъщи, за да направят купон. Жалко, че обществото е пасивно. Купонът е започнал в 17.30 часа и никой в жилищния блок, който е панелен, не е подал сигнал, за да можем да реагираме своевременно. Това каза пред журналисти директорът на ОДМВР-Благоевград старши комисар Илия Куртев във връзка с фаталната сбирка, след която непълнолетно момиче почина, а друго дете е с опасност за живота в "Пирогов", предаде Новини.бг

На беседата с психолозите задържаният казва, че няма никакви спомени за това, което е направил. Така твърди той, но това ще бъде установено с необходимите експертизи, посочи старши комисар Куртев.

Той поясни, че има данни за четвърти човек в апартамента.

Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитуриент. Той първо си е тръгнал, после се е върнал, необяснимо защо не е подал сигнал какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група, това са интелигентни деца, отбеляза полицейският шеф, като уточни, че въпросното момче не е било в апартамента по време на разигралата се трагедия.

Има данни, че състоянието на момчето, което е с опасност за живота, се подобрява, стана ясно от думите на директора на ОДМВР-Благоевград .

