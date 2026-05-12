Детската градина в Горна Оряховица, край която се чу взрив, няма да работи утре

Снимка: Областна администрация Велико Търново

Детската градина в Горна Оряховица, край която се чу взрив по-рано днес, няма да работи утре.

С цел безопасност и запазване здравето децата, по настояване на РЗИ – Велико Търново, на 13 май (сряда) децата от ДГ „Детски свят“ в кв. „Калтинец“, в близост до която днес възникна инцидент с канализацията, ще си останат в къщи. Това съобщават от Община Горна Оряховица във фейсбук страницата си.

"Районът до детското заведение, което е филиал на ДГ „Елена Грънчарова“, е обезопасен от органите на реда. Работата на институциите по изясняване на случая продължава", допълват още оттам.

