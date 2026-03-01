Детската хирургия в МБАЛ "Св. Анна" направи дарение, преди да затвори

Снимка: "Аз вярвам и помагам"

"Прочетете за каква Човечност става въпрос!!! Не сме вярвали, че ще се случи... Със сълзи на очи получихме дарение от 2103,97 евро от отделението по детска хирургия, където са спасени детски хиляди бебета, деца и което затвори... да, вече го няма... Това ще се помни вечно! Вечно! Поклон!" Това написаха във фейсбук страницата си от "Аз вярвам и помагам".

Дарението, което са получили, е от отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна", става ясно от публикацията.

Ето какво написаха от "Аз вярвам и помагам":

Споделете, за да видят за какви хора неЧовеци става въпрос!!!

Коментирайте, за да им покажем уважението, което заслужават!!!

А сега накратко...

Минути преди да бъдат изгасени лампите, преди да хлопне вратата завинаги, преди да бъде заключено и затворено отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна Варна", където дълги години са спасявани десетки хиляди бебета и деца в изключително тежко състояние от Варна, Бургас, Добрич, Силистра, Русе, Шумен, Търговище, Стара Загора и откъде ли още не, старшата сестра Дора Василева ни съобщи, че иска да ни дари всички събрани пари/дарения от нея и хората в отделението на нас от благотворителна кампания "Аз вярвам и помагам".



Не знаехме как да реагираме! Може ли да си представите? Хората на които години наред помагахме, дори накрая, когато ги изгониха заради некадърно управление и лошо отношение, когато единствените им останали сили са тези, с които преглъщат цялата жлъч, която хвърлят върху тях, се усмихват и казват:

- Всичко, което е наше и събирахме за да направим на децата по-приятно място, е за Вас - кампанията azviarvamipomagam.bg и хората, които участват в нея и които бяхте до нас до последно... Благодарим Ви!

Сърдечно благодарим на старша сестра Дора Василева за направеното дарение в размер на 2103,97 евро ( две хиляди сто и три евро и деветдесет и седем цента), които са били дарения за тях и екипът на отделението, че ни ги дари!

Сестра Василева и нейният екип искаха да направят носилка/количка с визията на джип/лодка, с която децата, които влизат в операционната зала, да бъдат с една идея по-спокойни в тежкото преживяване, но не успяха...

Както и досега се е случвало в историята, на нас от благотворителна кампания #азвярвамипомагам вече над 11 години с дарените над 30 чисто нови детски линейки, кувьози, първите в България мобилни пунктове за кръводаряване, медицински апаратури, оборудване, техника и т.н., споделяме, че и тези пари ще бъдат използвани на 100 % само и единствено в подкрепа на каузите в помощ на милиони бебета, деца и възрастни в България!

Продължаваме обединени!

